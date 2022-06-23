Шойгу призвал срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

Глава Минобороны Шойгу призвал принять меры по укреплению обороны Союзного государства

Москва и Минск должны принять срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства. С таким призывом выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным, передает «Интерфакс».

Российский министр на встрече в Москве подчеркнул, что в существующих обстоятельствах данный вопрос становится все более актуальным.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны заверил, что Россия готова оказать «белорусским друзьям» любую поддержку в решении этого вопроса. В феврале Москва и Минск проводили совместные военные учения «Союзная решимость» на территории Белоруссии.

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей тогда сообщал, что российские войска не будут оставаться на территории страны после окончания совместных учений.