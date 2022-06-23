В ЛНР заявили о контроле неба над Лисичанском и Северодонецком
Силы Луганской народной республики (ЛНР) контролируют небо над Лисичанском и Северодонецком. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, передает ТАСС.
По его словам, подразделения республики контролируют воздушное пространство над городами и могут наносить артиллерийские удары, прерывая таким образом пути снабжения украинских военных.
Филипоненко уточнил, что оба населенных пункта «находятся в формате оперативного окружения», отметив при этом, что он не может пока давать прогнозы о сроках их полного блокирования.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Он также призвал находящихся в этих городах украинских военных сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.