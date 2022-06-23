В ЛНР озвучили сроки блокирования Лисичанска и Северодонецка
Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Такие сроки озвучили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.
«Буквально, я думаю, еще порядка 3-4 дня, максимум неделю — и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», — заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
Он также призвал украинских военных, находящихся в этих городах, сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.
Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу, соединяющую Северск и Лисичанск, тем самым отрезав от снабжения находящуюся в городе группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
22 июня в НМ ЛНР сообщили о том, что украинские военные в Лисичанске были взяты в оперативное окружение. При этом о полном окружении города говорить пока преждевременно, отметили в ведомстве.