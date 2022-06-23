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В ЛНР озвучили сроки блокирования Лисичанска и Северодонецка

В МВД ЛНР заявили, что Лисичанск и Северодонецк будут заблокированы через неделю

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Такие сроки озвучили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

«Буквально, я думаю, еще порядка 3-4 дня, максимум неделю — и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», — заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

Он также призвал украинских военных, находящихся в этих городах, сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу, соединяющую Северск и Лисичанск, тем самым отрезав от снабжения находящуюся в городе группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 июня в НМ ЛНР сообщили о том, что украинские военные в Лисичанске были взяты в оперативное окружение. При этом о полном окружении города говорить пока преждевременно, отметили в ведомстве.

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Алевтина Запольская
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