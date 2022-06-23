Украинских военных в Лисичанске отрезали от снабжения

Родион Мирошник: НМ ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) взяла под контроль единственную дорогу, соединяющую Северск и Лисичанск. Об этом посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что тем самым силы республики отрезали от снабжения находящуюся в Лисичанске группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), насчитывающую от пяти до семи тысяч военнослужащих.

22 июня в НМ ЛНР сообщили, что украинские военные в Лисичанске были взяты в оперативное окружение. До этого помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев заявлял, что в населенных пунктах Горское и Золотое под Лисичанском были окружены около 1300 военнослужащих ВСУ и наемников.