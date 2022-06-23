В Сочи запретили купание в море из-за шторма

РИА Новости: городские пляжи Сочи закрыли для купания из-за шторма

Пляжи в центральном районе Сочи на набережной «Маяк» закрыли для купания из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости.

На береговой линии установлены красные и черные флаги, запрещающие купание в море. Как рассказал корреспондент агентства, сейчас на пляже никого нет, в городе идет сильный дождь.

Спасатель пляжа уточнил, что ограничения на купание продлятся до окончания штормового предупреждения. По данным гидрометцентра Краснодарского края, в настоящий момент шторм достигает отметки пять баллов.

Ранее в июне очевидцы сняли на видео шторм, который прошелся по побережью в Лазаревском районе Сочи. В результате разгула стихии оказались повреждены пляжные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.