Разрушительный смерч прошелся по побережью в Сочи и попал на видео

Очевидцы в Сочи сняли на видео разрушительный смерч на побережье в Лазаревском районе

Очевидцы в Сочи сняли на видео разрушительный смерч на побережье в Лазаревском районе. Видео опубликовал портал Ura.ru в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как смерч кружит, а затем вплотную подходит к берегу. В результате разгула стихии оказались повреждены пляжные постройки.

Данных о пострадавших не поступало. По информации туристов, смерч какое-то время крутился на фоне радуги.

Ранее в МЧС сообщали, что на участке от Туапсе и на всем протяжении Сочи возможно образование смерчей.

Вихри над морем образуются из-за того, что теплый воздух с мелкими частицами воды устремляется вверх, но при появлении холодного воздуха из ущелья меняется направление теплого и получается воронка.

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