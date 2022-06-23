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Во Владикавказе выступят оркестр Мариинского театра и хор Сретенского монастыря

Оркестр Мариинского театра и хор Сретенского монастыря дадут концерт во Владикавказе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Симфонический оркестр Мариинского театра, хоры имени Пятницкого, Сретенского и Валаамского монастырей дадут концерт в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт пройдет в рамках празднования 1100-летия крещения Алании в сентябре.

«25 сентября у нас пройдет большой концерт с участием прославленных хоровых коллективов, режиссурой праздника занимается Росконцерт. Мы очень активно работаем с Минкультом Российской Федерации по этому вопросу», — рассказал министр культуры республики Эдуард Галазов.

На концерте ожидается выступление артистов хора Сретенского монастыря, Валаамского монастыря, хора имени Пятницкого и других. Кроме того, под управлением маэстро Валерия Гергиева выступит оркестр Мариинского театра.

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Варвара Кошечкина
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