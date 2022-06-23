Россиянка спасла тонущего ребенка во время фотосессии

Жительница Владимира пришла в парк на фотосессию и спасла упавшего в водоем ребенка

Жительница Владимира, заглянувшая в Загородный парк ради фотосессии, спасла тонувшего в водоеме ребенка. Как уточняет KP.RU, инцидент произошел 20 июня на территории вейк-клуба «Водный Яркопарк», где желающим предоставляется возможность прокатиться на лодках и досках для вейк-серфинга.

Рассказывая о происшествии, директор клуба Ярослав Чесноков отметил, что к водоему может подойти любой желающий. Тем не менее, за порядком всегда следят сотрудники, среди которых есть профессиональные спасатели. Купаться в водоеме запрещено — везде висят информирующие об этом таблички.

20 июня на смене работали администратор Максим и его коллега Роман. Они рассказали, что около трех часов дня услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны пирса. Добежав до пирса, мужчины стали свидетелями того, как в воду бросилась девушка, которая увидела упавшего в водоем ребенка. «Девушка вытащила на пирс ребенка, а мы помогли выбраться ей самой, после чего другая девочка сказала нам, что это ее брат, что ему четыре или пять лет (точно не помню), а ей семь. Мы послали ее за мамой, велели захватить сухие вещи, а сами повели мальчика и спасшую его девушку к себе», — рассказал журналистам Максим, добавив, что вскоре прибежала мать ребенка, которая очень сильно испугалась и отчитала детей.

Спасительницей ребенка оказалась 25-летняя Марина Прохорова, которая работает в местном салоне красоты. «Мы с фотографом действительно пришли туда на фотосессию — место очень красивое. Мы фотографировались на мостике, в конце которого трое детей наблюдали за уточками», — вспомнила она, добавив, что когда один из детей упал, его спутники начали кричать. Звать на помощь начала и фотограф, а Марина тем временем нырнула за ребенком и вытащила его на пирс.

«Мальчик барахтался руками и ногами. Было немного страшно, что не успею, но в результате все обошлось, правда он немного нахлебался воды», — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае женщина отбила ребенка от напавшего медведя с помощью лейки.