Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка лейкой отбила ребенка от напавшего медведя

В Приморском крае женщина отбила ребенка от напавшего медведя с помощью лейки

Фото: Erik Mandre / Shutterstock

В Приморском крае женщина отбила ребенка от напавшего медведя с помощью лейки. Об этом дочь россиянки рассказала телеканалу «360».

Женщина пояснила, что ее мать заметила хищника, когда поливала растения на своем участке в поселке Яковлевка. По словам жительницы Приморья, ее племянница попыталась убежать, но медведь ее настиг. «Он начал ее рвать, нанес ей раны. Рядом была моя мама. Она начала отбиваться от медведя, отбивать у него девочку. Медведь на нее перекинулся в этот момент», — рассказала о событиях того дня россиянка.

Женщина подчеркнула, что участок огорожен высоким забором, однако это не помешало хищнику пробраться. Она добавила, что ее маме оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жительница Приморья находится дома.

Девочка после встречи с хищником также оказалась в больнице. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее на Ямале врачи спасли оленевода, на которого напал бурый медведь. Пострадавшего мужчину доставили в Таркосалинскую ЦБР санитарной авиацией с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Комментарии отключены
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Решивший заказать проституток житель Подмосковья лишился почти миллиона рублей
В США заявили о медвежьей услуге Вашинтона Киеву
Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.