Херсонский порт не смогли покинуть 12 иностранных судов из-за украинских военных

В Херсонском порту остаются на рейде 12 иностранных судов, они не могут выйти в Черное море из-за заблокированного украинскими военными лимана. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В порту остается 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов», — сказал он, добавив, что суда не могут покинуть порт из-за действий военных Украины, которые заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очаков в Николаевской области.

15 июня Херсонский морской порт возобновил работу и готовится начать перевалку грузов. Как отмечают власти, на территории порта уже начали восстанавливать судоходную инфраструктуру, чтобы запустить работу на полную мощность. Одним из приоритетных направлений в ее развитии станет обслуживание речного транспорта.