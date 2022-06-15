В Херсоне возобновил работу морской порт

ВГА Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского порта

Херсонский морской порт возобновил работу и готовится начать перевалку грузов. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Как отмечают власти, на территории порта уже начали восстанавливать судоходную инфраструктуру, чтобы запустить работу на полную мощность. Одним из приоритетных направлений в ее развитии станет обслуживание речного транспорта.

«Утвержден новый руководитель Херсонского морского порта. Им стал Андрей Харитонов, который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что херсонская ВГА стала выплачивать жителям региона пособия. Власти начали формировать программу пенсионных выплат и регистрации граждан, готовых подать документы на российское гражданство.