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В Тобольске пройдет ежегодный театральный фестиваль

В Тобольске с 23 по 30 февраля пройдет ежегодный фестиваль «Театр наций FEST»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Тобольске с 23 по 30 июня в пятый раз пройдет ежегодный фестиваль «Театр наций FEST», созданный по инициативе народного артиста России Евгения Миронова. Об этом пишет ТАСС.

«За те годы, что "Театр наций FEST" проходит в Тобольске, мы познакомили зрителей с разнообразием форм театрального искусства — от спектаклей-концертов, классических драматических постановок и пластического театра до сторителлинга и VR-спектакля», — рассказал художественного руководитель Театра наций Евгений Миронов, добавив, что все это стало возможным благодаря программе социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Открытие фестиваля состоится на Красной площади Тобольского кремля — зрителям покажут спектакль-концерт «Роман в письмах. Петр Чайковский и Надежда фон Мекк». Фрагменты из переписки прочтут Евгений Миронов и Ксения Раппопорт.

Остальные мероприятия фестиваля пройдут в Тобольском драматическом театре. Жители и гости города увидят три постановки: спектакль режиссера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», удостоенный театральной премии «Золотая маска», постановку Елены Невежиной «Зимние заметки о летних впечатлениях» и спектакль «Любовницы» по роману нобелевского лауреата Эльфриды Елинек.

Также в программе запланирован показ пластического спектакля «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова Московского театра имени Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее сообщалось, что в Тобольске с 25 июня по 2 июля впервые пройдет всероссийский фестиваль косторезного искусства. Отмечалось, что родоначальниками резьбы по косте в сибирском городе стали шведские офицеры, взятые в плен во время Северной войны.

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Дарья Рыбак
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