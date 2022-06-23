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В Свердловской области стартовал новый просветительский проект

Просветительский проект «Урал — территория культуры» стартовал в Свердловской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Для жителей Свердловской области проведут концерты органной музыки в рамках нового просветительского проекта «Урал — территория культуры». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры региона.

Так, проект стартовал сразу в нескольких городах — Артемовске, Верхней Пышме, Тавде, Невьянске, Новоуральске и Первоуральске. Зрители смогут услышать звучание цифрового органа «Монарх» Свердловской филармонии и посетить лекции о классическом музыкальном искусстве.

Проект организован совместными усилиями Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» и Инновационного культурного центра. Продвижением и освещением проекта занимаются медиа-волонтеры Лиги друзей ИКЦ.

Ранее в июне на Урале запустили туристический маршрут по промышленным предприятиям протяженностью 329 километров. Он включает четыре города Среднего Урала — Нижний Тагил, Верхнюю Таволгу, Невьянск и Екатеринбург. Маршрут рассчитан на три дня и две ночи.

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Мария Гейн
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