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Назван регион России с наибольшим потенциалом сдать новое жилье

Свердловская область стала лидером среди регионов в РФ по градостроительному потенциалу

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свердловская область стала регионом-лидером по градостроительному потенциалу — в ближайшие два-три года в ней можно будет сдать больше всего нового жилья. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на комментарии министерства строительства России.

В указанный период на Урале можно построить 29 миллионов квадратных метров жилья, отметили в департаменте информационной политики. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, всего в России за два-три года застройщики могут получить разрешения на строительство около 236 миллионов «квадратов» жилья.

В данный момент на Урале в процессе строительства находится около 3,5 миллиона «квадратов» жилья. За первые пять месяцев 2022 года в Свердловской области построили почти миллион квадратных метров. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков назвал обеспеченность застройщиков необходимой документацией, а также взаимодействие с властями условиями, влияющими на подъем на рынке жилищного строительства.

Ранее в июне россияне сильно обогнали застройщиков по вводу жилья. По данным Росстата, население страны за первые пять месяцев 2022 года возвело на 63,23 процента больше жилья, чем застройщики.

Ударная волна


Полина Кислицына
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