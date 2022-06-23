Назван регион России с наибольшим потенциалом сдать новое жилье

Свердловская область стала лидером среди регионов в РФ по градостроительному потенциалу

Свердловская область стала регионом-лидером по градостроительному потенциалу — в ближайшие два-три года в ней можно будет сдать больше всего нового жилья. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на комментарии министерства строительства России.

В указанный период на Урале можно построить 29 миллионов квадратных метров жилья, отметили в департаменте информационной политики. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, всего в России за два-три года застройщики могут получить разрешения на строительство около 236 миллионов «квадратов» жилья.

В данный момент на Урале в процессе строительства находится около 3,5 миллиона «квадратов» жилья. За первые пять месяцев 2022 года в Свердловской области построили почти миллион квадратных метров. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков назвал обеспеченность застройщиков необходимой документацией, а также взаимодействие с властями условиями, влияющими на подъем на рынке жилищного строительства.

Ранее в июне россияне сильно обогнали застройщиков по вводу жилья. По данным Росстата, население страны за первые пять месяцев 2022 года возвело на 63,23 процента больше жилья, чем застройщики.

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