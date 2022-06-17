Россияне сильно обогнали застройщиков по вводу жилья

Росстат выяснил, что население возвело на 63,23 процента больше жилья, чем застройщики

С января по май 2022 года россияне существенно обогнали застройщиков по объемам ввода жилья — силами населения удалось возвести на 63,28 процента больше площадей. Такие данные привели в оперативном отчете Росстата.

Специалисты выяснили, что всего за указанный период в России построили 44,5 миллиона квадратных метров жилья — 28,14 миллиона из них возвели граждане самостоятельно. В апреле и мае, по оценкам аналитиков, россияне ввели 65 процентов площадей. При этом доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме возводимых объектов существенно выросла за последние несколько лет — по итогам 2018-го на него приходилось 42,9 процента, а в 2020-м показатель составлял 48,4 процента.

Согласно последним данным Росстата, общий ввод жилья с января по май 2022-го вырос по сравнению с таким же периодом 2021-го на 154,6 процента, а доля построенного населением жилья — на 150,7 процента.

Лидером среди федеральных округов России по доле ИЖС в общей структуре ввода стал Северо-Кавказский ФО — там с начала года население построило 83,6 процента всего жилья. Аналогичные показатели наблюдались в этой локации и в апреле-мае. Второе место занял Дальневосточный ФО (74,6 процента), а третье — Южный ФО (69,88 процента).

Наиболее низкая доля ИЖС, по оценкам Росстата, в Северо-Западном ФО — там население возвело 45,3 процента жилья. По приросту объемов построенного самостоятельно жилья лидером стал Южный ФО — с января по май 2022 года показатель здесь вырос на 229,3 процента. Примерно двукратное увеличение зафиксировали также в Центральном ФО (плюс 209,1 процента), Северо-Кавказском ФО (плюс 200,2 процента) и Дальневосточном ФО (плюс 194,4 процента).

Рекордный рост доли построенного населением жилья в 2021 году отметили аналитики ЦИАН. По данным специалистов, впервые за год россияне возвели самостоятельно больше жилых помещений, чем застройщики.