Россияне предпочли дома квартирам

В 2021 году россияне предпочли загородные частные дома квартирам в многоэтажках. Впервые по итогам 12 месяцев больше половины нового жилья в России пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выяснили аналитики ЦИАН в своем исследовании. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что всего за этот период в стране ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья — рекордный за все время наблюдения объем, который на 13 процентов превышает показатели 2020 года. Больший вклад в прирост внесли построенные населением дома — на их долю пришлось 53 процента или 49,1 миллиона квадратных метров. Оставшуюся часть новой жилой недвижимости в России (43,5 миллиона квадратных метров) возвели застройщики.

Подобная динамика, по мнению аналитиков, обусловлена повысившимся на фоне пандемии коронавируса спросом на жилье в пригородах, а также действием льготной ипотеки на покупку и строительство частных домов. Кроме того, рост доли ИЖС связан и с процессом дачной амнистии — объекты с недавно оформленными документами учитывались как вновь возведенные, хотя им могло быть уже много лет.

По оценкам специалистов, объем построенного населением жилья превысил ввод недвижимости застройщиками в 64 из 85 субъектов России. Максимальной доля ИЖС оказалась в Северо-Кавказском федеральном округе (69 процентов), второе место занял Приволжских федеральный округ (61 процент), а третье — Южный федеральный округ (56 процентов).

Только в трех федеральных округах россияне сами построили меньше жилья, чем девелоперы — в Северо-Западном за счет Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральном за счет Московского региона и Уральском.

Тем не менее, в Московской области построили больше частных домов, чем в других регионах России — 5,8 миллиона квадратных метров или 12 процентов всего объема ввода в стране. На втором месте оказался Краснодарский край (3,3 миллиона «квадратов»), а на третьем — Ленинградская область (2,3 миллиона «квадратов»). Лидерами по объему возведенных застройщиками зданий стали Москва (7,08 миллиона «квадратов»), Московская область (3,43 миллиона «квадратов») и Санкт-Петербург (3,21 миллиона «квадратов»).

Ранее в феврале крупные российские банки выяснили, что россияне стали чаще брать ипотеку на строительство или покупку частных домов. В Сбербанке отметили, что в 2021 году выдали на ИЖС 304 миллиарда рублей — на 80 процентов больше, чем в 2020-м. Похожую динамику зафиксировали банк «Дом.рф», ВТБ и Промсвязьбанк.

