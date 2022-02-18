Россияне стали чаще брать кредиты на один тип жилья

В 2021 году жители России стали чаще брать ипотеку на частные дома. Рост спроса кредитов на этот тип жилья зафиксировали в крупных российских банках, пишут «Ведомости».

В Сбербанке отметили, что на строительство индивидуальных домов или покупку готовых в прошедшем году выдали 116 тысяч ипотечных кредитов на 304 миллиарда рублей — на 80 процентов больше, чем в 2020-м. При этом значительно большей популярностью пользовалось приобретение готовых малоэтажных зданий. Однако в общем объеме выдач ипотеки на загородные дома в Сбербанке приходится чуть более 10 процентов.

В сервисе «Домклик» отметили, что на формирование спроса на частную недвижимость повлияла пандемия коронавируса — россияне оценили преимущества проживания в личном доме. Кроме того, появились программы государственной поддержки. С ноября 2021 года льготную ипотеку под семь процентов распространили на строительство индивидуального жилья (ИЖС) и готовые дома. Приобрести такую недвижимость можно также в рамках семейной, сельской и дальневосточной ипотеки.

Рост выдачи ипотеки на частные дома зафиксировали и в ВТБ — там за 2021 год на подобные объекты оформили 6,7 тысячи кредитов, что на 50 процентов больше показателей 2020-го. В банке «Дом.РФ» и Промсвязьбанке тоже отметили рост спроса ипотеки на частное жилье.

По данным Росстата, 2021 год стал переломным для строительства загородных домов — объем ИЖС впервые превысил многоквартирное строительство (53,8 миллиона квадратных метров против 48 миллионов квадратных метров) и вырос на 35 процентов относительно 2020 года. Аналитики отметили, что на малоэтажные здания приходится около половины введенного в 2021 году жилья.

Эксперты в области недвижимости считают, что у загородной недвижимости есть потенциал роста за счет эффекта низкой базы и выхода на рынок системных застройщиков — ранее в этом сегменте не было предложений с качественной инфраструктурой и доступными ипотечными программами. Однако в холдинге «Партнер» отметили, что активному развитию ИЖС мешает отсутствие опыта у системных девелоперов и долгая монетизация проектов.

«Необходимо разрабатывать программы банковского финансирования строительства объектов ИЖС, что позволит увеличить объемы строительства системными застройщиками, это приведет к росту не менее чем на 30 процентов», — пояснил директор по управлению девелопментом компании Денис Бадиков.

Руководитель направления загородной недвижимости группы «Самолет» Иван Виноградов считает, что ИЖС все еще остается рискованным продуктом для ипотечного кредитования — банкам нужно гарантировать ликвидность конечного продукта, а прозрачного рынка в этом сегменте с понятным спросом, предложением, объемами реализации и ценообразованием в России пока нет.

Ранее в феврале аналитики отметили, что россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку. Средний срок жилищного кредита в январе 2022 года достиг 20 лет. Эксперты связали такую динамику с ростом цен на недвижимость и повышением банками ипотечных ставок по базовым программам.