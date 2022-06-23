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Названа неожиданная опасность вегетарианства

Bloomberg: вред планете от вегетарианства оказался в 7,5 раза больше, чем предполагалось

Фото: Shutterstock

Вегетарианскую диету назвали неожиданно опасной для планеты. Вред для окружающей среды от перевозки импортных овощей и фруктов оказался в 7,5 раза больше, чем ранее предполагали ученые, пишет Bloomberg.

Исследователи из Австралии и Китая проанализировали данные о цепочках поставок продовольствия в 74 регионах мира. В подсчетах специалисты учитывали выбросы углекислого газа от перевозки урожая, удобрений и сельскохозяйственной техники, используемой при выращивании фруктов и овощей, домашнего скота и прочих продуктов, которые употребляют в пищу в Китае, Европе, Северной Америке и других частях планеты с высоким уровнем дохода.

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По данным ученых, международная торговля сельскохозяйственной продукцией с 1995 по 2018 год выросла более чем в два раза. На транспортировку продуктов питания приходится 27 процентов выбросов от глобальных грузовых перевозок и 19 процентов общего объема эмиссий от пищевой системы. При этом перемещение товаров на грузовиках специалисты назвали самым вредным для планеты способом доставки. Дополнительные выбросы в атмосферу при перевозке фруктов и овощей, по словам специалистов, происходят из-за необходимости охлаждать такую продукцию.

Максимально сократить вред для окружающей среды от пищи, по словам специалистов, можно за счет перехода на сезонные товары местного производства. Кроме того, богатые страны могут организовать выращивание необходимых плодов на своей территории. Специалисты также призвали заменить используемые для транспортировки грузовики на бензине аналогами на аккумуляторах, биотопливе или водороде.

Ранее специалисты выяснили, что загрязнение окружающей среды оказалось неожиданной причиной ожирения. Согласно ученым, содержащиеся в воздухе вредные химические вещества нарушают «метаболический термостат» организма, изменяя размер жировых клеток и влияя на сигналы, которые помогают людям понимать, когда они сыты.

Ударная волна
Нина Ташевская
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