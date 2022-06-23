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США уверены в снятии Турцией возражений о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Белый дом уверен в снятии Турцией возражений о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Globallookpress.com

Представитель Белого дома высокого ранга рассказала об уверенности США в том, что все возражения турецкой стороны, касаемые приема Финляндии и Швеции в НАТО, в конечном счете будут сняты, что устранит для стран препятствия для вступления в альянс, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему уверены, что опасения Турции будут сняты и мы сможем достичь консенсуса как альянс», — заявила она.

Ранее помощник шефа Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон рассчитывает на то, что Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО укрепят боевые группы восточного фланга альянса. По ее словам, оба государства могут оказаться сильными членами НАТО и внести свой большой вклад.

Помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, в свою очередь, назвал условия для принятия Швеции в НАТО. Он отметил, что для получения «зеленого света» для вступления в альянс Стокгольму следует убедить Анкару в отказе от финансирования членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Марина Совина
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