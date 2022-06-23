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Между Крымом и Мелитополем откроют железнодорожное сообщение

Пассажирские поезда начнут ходить между Джанкоем и Мелитополем с 1 июля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный директор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов сообщил, что между городом Джанкой в Крыму и Мелитополем откроют железнодорожное сообщение. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24», передает ТАСС.

По словам Ефремова, в тестовом режиме пассажирские поезда начнут ходить между городами с 1 июля. «Пока это будет одна пара поездов, которая будет отправляться из Джанкоя на станцию Мелитополь и обратно», — уточнил он.

8 июня Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение, которое было прервано восемь лет назад. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что товарооборот между регионами в перспективе будет увеличиваться.

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Марина Совина
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