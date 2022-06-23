В ЛНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных под Лисичанском

Представитель НМ ЛНР Филипоненко заявил, что ВСУ под Лисичанском массово сдаются в плен

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен союзным силам под Северодонецком и Лисичанском, они десятками выходят к российским военным. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, пишет ТАСС.

«Вся ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время», — сообщил Филипоненко, описывая ситуацию в районе боевых действий.

По его словам, передовые позиции украинских военных оттесняются в тыл «все дальше и дальше». Оборона неприятеля в этом районе, как утверждает специалист, не сможет держаться хоть сколь-нибудь долго.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в окружение под Горским и Золотым южнее Лисичанска попали около двух тысяч украинских военных. Они подают сигналы о желании сложить оружие и сдаться в плен.