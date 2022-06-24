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Протестующие собрались у здания Верховного суда США из-за закона об абортах

У Верховного суда США начались протесты из-за отмены гарантий о праве на аборт

Толпа протестующих собралась у здания Верховного суда США в Вашингтоне после того, как он отменил конституционные гарантии о праве на аборт, введенные в 1973 году. Трансляцию с места событий публикует телеканал NBC News.

На кадрах видно, как сотни людей выстроились у здания, многие из них держат транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

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Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено ранее 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным: поводом стало обращение Джейн Роу, утверждавшей, что она подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых в США.

Виктория Кондратьева
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