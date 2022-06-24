Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт

Верховный суд США отменил конституционные гарантии о праве на аборт, введенные в 1973 году

Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает CNN.

В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Уже почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

«Роу была вопиюще неправа с самого начала. Ее аргументация была исключительно слабой, и это решение имело разрушительные последствия», — заявил судья Сэмюэл Алито.

В то же время судьи Стивен Брейер, Соня Сотомайор и Елена Каган подвергли резкой критике большинство, заключив: «С прискорбием — для этого суда, но больше для многих миллионов американских женщин, которые сегодня потеряли фундаментальную конституционную защиту — мы не согласны».

При этом главный судья Джон Робертс не присоединился к большинству, отметив, что он лично не отменил бы постановление, а вместо этого поддержал бы только закон Миссисипи, запрещающий аборты после 15 недели.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Поводом стало обращение Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви). Она утверждала, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых решений в США.