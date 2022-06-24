Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт

Верховный суд США отменил конституционные гарантии о праве на аборт, введенные в 1973 году

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает CNN.

В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Уже почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

«Роу была вопиюще неправа с самого начала. Ее аргументация была исключительно слабой, и это решение имело разрушительные последствия», — заявил судья Сэмюэл Алито.

В то же время судьи Стивен Брейер, Соня Сотомайор и Елена Каган подвергли резкой критике большинство, заключив: «С прискорбием — для этого суда, но больше для многих миллионов американских женщин, которые сегодня потеряли фундаментальную конституционную защиту — мы не согласны».

Материалы по теме:
«Роды просто раздавили». Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Роды просто раздавили».Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
28 мая 2021
«Пять часов я провела в этих муках» Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
«Пять часов я провела в этих муках»Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
17 июня 2022

При этом главный судья Джон Робертс не присоединился к большинству, отметив, что он лично не отменил бы постановление, а вместо этого поддержал бы только закон Миссисипи, запрещающий аборты после 15 недели.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Поводом стало обращение Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви). Она утверждала, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых решений в США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Москве спецназовцы избили активистов «СтопХама»
Сына бывшего вице-премьера Дагестана осудили за убийство студентки в Москве
Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» с Путиным
В Молдавии призвали к референдуму по вопросу интеграции в ЕС
Блогерша примерила платье Dior из молодости бабушки и прославилась в сети
В России появится новый кольцевой маршрут для туристов
Драка спецназовцев «Грома» с активистами «СтопХама» в Москве попала на видео
Семья девять недель страдала от загадочной болезни и нашла причину в десерте
Участники Little Big уехали из России
Россиянам рассказали о правилах создания финансовой подушки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.