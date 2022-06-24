Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили

Ребрендинг сырков «Б.Ю. Александров» связан с разногласиями с наследницей торговых марок

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

Генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев объяснил смену названия сырков «Б.Ю. Александров». Об этом сообщает РБК.

По его словам, ребрендинг глазированных сырков проводится в связи с разногласиями с наследницей торговых марок Екатериной Александровой в использовании брендов. «Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс». Изменения происходят на фоне иска к «Ростагрокомплексу» как основному операционному юрлицу завода, выпускающего сырки.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о взятии населенных пунктов Горское и Золотое
Трое детей утонули в тверском водохранилище
Диетолог назвала самый опасный для сердца сыр
Офис Зеленского прокомментировал сообщения об отставке главы СБУ
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Объяснена пропажа польских флагов с двух российских мемориалов
Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили
В США назвали пять причин отправить президента Байдена в отставку
Раскрыто число сдавшихся в плен под Лисичанском бойцов ВСУ
Microsoft уволила всех сотрудников российского подразделения Xbox
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.