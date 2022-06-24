Сырки «Б. Ю. Александров» переименовали

Компания «Ростагрокомплекс» сменила бренд сырков «Б.Ю. Александров» на фоне исков

Компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes со ссылкой на собственные источники и подтверждения продуктовых ретейлеров.

Изменения происходят на фоне иска к «Ростагрокомплексу» как основному операционному юрлицу завода, выпускающего сырки. В суд обратилась дочь покойного основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова — Екатерина. Ее заявления поданы к ряду юрлиц, связанных с производством. С начала года иски подавались к «Ростагрокомплексу» как к основному операционному юрлицу «Ростагроэкспорта», его «дочке» «Ростагропродукт», а также нескольким сторонним компаниям, которые использовали товарные знаки «Б.Ю. Александров».

Александрова хочет, чтобы «Ростагрокомплекс» возместил в общей сложности более полутора миллиарда рублей понесенных ей убытков, а также изъял из оборота и уничтожил все товары и упаковки с изображением товарных знаков с именем ее отца. Владельцем был именно он, дочери в собственность Александров передал бренды незадолго до смерти.

Из материалов дела следует, что после кончины Бориса Александрова она заключила с производителем сырков лицензионные соглашения на право использования товарных знаков «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini», за что ей полагался процент от выручки. Однако, как следует из претензии, обязательства были нарушены, хотя выпуск продукции продолжился.

Тогда Алексндарова расторгла соглашения, но «Ростагрокомплекс» продолжил «незаконно использовать исключительные права на товарные знаки» и выпускать продукцию под брендом «Б.Ю. Александров» и его суббрендами, что также привело к убыткам, говорится в другой досудебной претензии.

Притом один из исков суд производство приостановил, что связано с решениями по искам уже к самой Екатерине Александровой от еще одной дочери покойного бизнесмена Натальи Кокота. Она подала заявления с требованиям признать незаконным передачу прав на товарные знаки Екатерине.

О смерти Бориса Александрова стало известно в ноябре 2020 года. Незадолго до кончины он попал в больницу с COVID-19, а в последние годы жизни боролся с онкологическим заболеванием. В 2013 году ему поставили диагноз «рак лимфатических узлов», он прошел курс лечения в Германии.