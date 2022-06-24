В Азербайджане заявили о рисках затягивания нормализации отношений с Арменией

Глава МИД Азербайджана заявил о вреде затягивания нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что искусственное затягивание нормализации армяно-азербайджанских отношений вредит процессу и таит риски. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы МИД, в ходе переговоров стороны отдельно коснулись постконфликтного урегулирования. Азербайджан, отметил он, выступает с позиции того, что конфликт остался в прошлом, а сторонам теперь необходимо выполнять достигнутые договоренности. Он также высоко оценил роль России в вопросе их достижения.

Позиция азербайджанской стороны, заявил Байрамов, заключается в том, что для нормализации межгосударственных отношений необходимо полное и неукоснительное выполнение всех трехсторонних договоренностей. «Искусственное затягивание процесса нормализации межгосударственных отношений привносит негативный эффект в данный процесс и таит в себе серьезные риски», — добавил он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан отдает приоритет восстановлению освобожденных территорий. В ближайшее время, по его словам, в свои дома вернутся первые вынужденные переселенцы.

Ранее председатель правления азербайджанского Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев озвучил проблемы нормализации отношений Азербайджана и Армении, одна из которых — отстаивание Ереваном особого статуса для непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).