Балтийский флот начал учения с десантированием в Калининградской области

Балтфлот начал учения с десантированием морской пехоты в Калининградской области

Морская пехота и спецназ Балтийского флота начали учения на полигоне в Калининградской области, в ходе которых отрабатывают десантирование и поражение коммуникаций условного противника. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе флота, в течение предстоящих семи дней военнослужащие совершат около 150 прыжков в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации, после которых будут выполнять «задачи на земле».

Отмечается, что в число последних входит оттачивание навыков захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применение системы «ГЛОНАСС», а также новых станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота выполнили стрельбы в морских полигонах флота. Экипажи сбили крылатые ракеты условного противника огнем артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). В учениях задействовали сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», а также корветы «Стойкий» и «Сообразительный».