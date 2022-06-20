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Корабли Балтфлота сбили крылатые ракеты на учениях

Корабли Балтфлота огнем ЗРК сбили крылатые ракеты на учениях

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Корабли Балтийского флота выполнили стрельбы в морских полигонах флота. Экипажи сбили крылатые ракеты условного противника огнем артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В учениях задействовали сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», а также корветы «Стойкий» и «Сообразительный».

«Экипажем сторожевика были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", а корветы поражали воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630», — сообщили в пресс-службе.

Стрельбы выполнили по крылатым ракетам, которые выпустил малый ракетный корабль (МРК) «Пассат».

Отмечается, что все мишени были поражены. В ходе маневров экипажи отработали взаимодействие боевых расчетов радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей по обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению целей.

В мае большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» отработал стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» в ходе учений в Баренцевом море.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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