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Названы самые красивые города России

«Работа.ру»: самым красивым городом страны россияне назвали Санкт-Петербург

Фото: Vadim Babenko / Unsplash

Самым красивым городом страны россияне назвали Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе сервиса приняли участие более двух тысяч человек из всех регионов. В качестве самого красивого города Санкт-Петербург выбрал 51 процент респондентов — россияне отметили его архитектуру, улицы, наличие исторических мест, скульптур и памятников. Вторую строчку рейтинга заняла Москва — за столицу проголосовал 31 процент опрошенных. Они оценили архитектуру города, исторические места, а также парки и благоустроенные зоны отдыха.

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Топ-3 списка замкнули Казань и Сочи — эти города выбрали по 29 процентов опрошенных. Казань оценили за архитектуру, природу и историческое наследие. В Сочи респонденты выделили природу, набережные, парки и зоны отдыха. В топ-5 списка также вошел Калининград.

Красивыми городами россияне также посчитали Нижний Новгород (24 процента опрошенных), Краснодар (20 процентов), Екатеринбург (17 процентов) и Владивосток (16 процентов). Десятую строчку заняла Тюмень с показателем в 11 процентов.

Ранее самым экологически чистым регионом России оказался Алтай — таковым его назвали 57 процентов опрошенных жителей страны. Второе место среди регионов с благоприятной окружающей средой заняла Карелия. Замкнул тройку лидеров Кавказ.

Ударная волна
Нина Ташевская
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