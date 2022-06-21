Назван самый чистый регион России

«Работа.ру»: россияне назвали Алтай самым экологически чистым регионом страны

Самым экологически чистым регионом России оказался Алтай — таковым его назвали 57 процентов опрошенных жителей страны. Это выяснили аналитики сервиса «Работа.ру» в своем исследовании, выдержки из которого приводит «Российская газета».

Второе место среди регионов с благоприятной окружающей средой, по версии россиян, заняла Карелия — ее упомянули 35 процентов респондентов. Замкнул тройку лидеров Кавказ — его самым экологичным сочли 27 процентов жителей. В топ-десять также вошли Камчатка (24 процента), Сибирь (18 процентов), Чукотка (17 процентов), Крым (14 процентов), Сочи (7 процентов), Урал (6 процентов) и Калининград (6 процентов).

В «Работа.ру» отметили, что для 71 процента опрошенных приоритетным критерием стало богатство природы в регионе, большое разнообразие флоры и фауны. Около 43 процентов россиян ориентировались в своих суждениях на чистоту воздуха, 41 процент — на наличие чистых водоемов, а 32 процента — на отсутствие производств в чертах населенных пунктов. Примерно 16 процентов опрошенных указали на отсутствие излишнего шума и светового загрязнения, а 13 процентов выделили внимательное и бережливое отношение населения регионов к экологической обстановке родного края.

Среди прочих факторов россияне назвали чистые улицы (9 процентов), проведение большого числа экологических программ в регионе (7 процентов), удаленность населенных пунктов от подавляющего количества источников экологического загрязнения (6 процентов), внимательное отношение к утилизации мусора (4 процента) и другие менее распространенные факторы, которые в совокупности набрали около шести процентов.

Ранее вице-премьер Росси Виктория Абрамченко подсчитала, что в 2021 году на экологические проекты российский бизнес потратил более триллиона рублей — рекордную сумму за все время. Чиновница также подчеркнула необходимость реализовать цель по созданию в стране комфортной и безопасной для жизни среды.