Подсчитана сумма вложений российского бизнеса в заботу о природе

Абрамченко: российский бизнес вложил в экологические проекты более триллиона рублей

Вице-премьер России Виктория Абрамченко подсчитала, что в 2021 году вложения российского бизнеса в экологические проекты превысили триллион рублей. Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает телеканал «360».

По словам Абрамченко, вложения в заботу о природе превысили указанную сумму впервые в истории. «Это на 151 миллиард рублей больше, чем годом ранее. И этот тренд, который был задан последние два года, надо продолжать несмотря на то, что происходит сегодня в мире», — заявила вице-премьер.

Абрамченко также подчеркнула необходимость реализовать цель по созданию в стране комфортной и безопасной для жизни среды. Это будет возможно, если обеспечить рекультивацию полигонов и расчистку площадок, включая Усолье-Сибирское Иркутской области, где накопились отходы химического производства.

В феврале 2022 года Абрамченко заявила, что Россия оказалась успешнее многих других государств мира в сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. По словам вице-премьера, стране удалось вдвое сократить выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года.