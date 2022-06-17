Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Подсчитана сумма вложений российского бизнеса в заботу о природе

Абрамченко: российский бизнес вложил в экологические проекты более триллиона рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко подсчитала, что в 2021 году вложения российского бизнеса в экологические проекты превысили триллион рублей. Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает телеканал «360».

По словам Абрамченко, вложения в заботу о природе превысили указанную сумму впервые в истории. «Это на 151 миллиард рублей больше, чем годом ранее. И этот тренд, который был задан последние два года, надо продолжать несмотря на то, что происходит сегодня в мире», — заявила вице-премьер.

Материалы по теме:
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября 2021
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января 2022

Абрамченко также подчеркнула необходимость реализовать цель по созданию в стране комфортной и безопасной для жизни среды. Это будет возможно, если обеспечить рекультивацию полигонов и расчистку площадок, включая Усолье-Сибирское Иркутской области, где накопились отходы химического производства.

В феврале 2022 года Абрамченко заявила, что Россия оказалась успешнее многих других государств мира в сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. По словам вице-премьера, стране удалось вдвое сократить выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия выдвинула Украине условия для получения статуса кандидата в ЕС
Россиянам раздадут ценные призы
Лукашенко назвал белорусов «высокотехнологичной нацией»
Украина отказалась от проведения «Евровидения-2023»
Пушилин заявил о необходимости освободить всю территорию Украины
Политолог оценил шансы Украины, Молдавии и Грузии стать кандидатами в ЕС
Умер художник «Бэтмена» и «Супермена» Тим Сейл
Глава ЕК заявила о готовности украинцев умереть за Европу
Раскрыта стоимость активации смартфонов Samsung
Стилистка перечислила самые модные топы на лето 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.