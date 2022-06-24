Российский полицейский отпустил подозреваемого в убийстве за 1,5 миллиона рублей

Под Воронежем полицейский за взятку в 1,5 миллиона рублей прекратил розыск подозреваемого

В Воронежской области задержали майора полиции, который отпустил подозреваемого за взятку в 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

В 2020 году оперативника попросили найти особо опасного преступника, разыскиваемого в Белоруссии за убийство. Полицейский быстро вышел на след фигуранта и даже попытался его задержать, однако мужчине удалось скрыться. Тогда майор связался с предполагаемым преступником и предложил ему за деньги прекратить его розыск. Тот согласился и летом того же года в Воронеже передал требуемую сумму самому майору и его посредникам.

Через два года преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности (УСБ). В отношении правоохранителя возбудили дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Ему грозит до 15 лет колонии.

21 июня сообщалось, что в Сочи двоих участковых осудили на семь лет за взятку в 70 тысяч рублей от нетрезвого водителя.