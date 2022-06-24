Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

18-летняя дочь Хайди Клум снялась в бикини и восхитила фанатов

Дочь супермодели Хайди Клум Лени снялась в бикини Frankies Bikinis и восхитила фанатов

Фото: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие изображения появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя манекенщица опубликовала серию кадров, на которых предстала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis стоимостью 175 долларов (9309 рублей). Кроме того, образ Клум дополнили солнцезащитные очки и соломенная шляпа. При этом во время фотосессии девушка сменила несколько локаций: например, она позировала на шезлонге, а также стоя напротив стены.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под публикацией. «Красотка», «Выглядишь потрясно», «Очень красивая», «Мама и дочка — шикарные девушки», «Какая ты красивая», «Просто супер», — высказывались пользователи сети.

Ранее Хайди Клум посетила премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в черных босоножках и облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте стоимостью 4,5 тысячи долларов (273 тысячи рублей).

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в ЕС
В программе Малышевой раскрыли неочевидное свойство чеснока
Названа неожиданная опасность вегетарианства
Вирусолог назвал симптомы оспы обезьян
США объяснили поставки более мощного оружия Украине
18-летняя дочь Хайди Клум снялась в бикини и восхитила фанатов
В НАСА собрались отключить системы зондов Voyager
В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского зерна
НАТО предрекли стратегическое унижение из-за провала Байдена на Украине
Третье выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты признали законным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.