18-летняя дочь Хайди Клум снялась в бикини и восхитила фанатов

Дочь супермодели Хайди Клум Лени снялась в бикини Frankies Bikinis и восхитила фанатов

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие изображения появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя манекенщица опубликовала серию кадров, на которых предстала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis стоимостью 175 долларов (9309 рублей). Кроме того, образ Клум дополнили солнцезащитные очки и соломенная шляпа. При этом во время фотосессии девушка сменила несколько локаций: например, она позировала на шезлонге, а также стоя напротив стены.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под публикацией. «Красотка», «Выглядишь потрясно», «Очень красивая», «Мама и дочка — шикарные девушки», «Какая ты красивая», «Просто супер», — высказывались пользователи сети.

Ранее Хайди Клум посетила премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в черных босоножках и облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте стоимостью 4,5 тысячи долларов (273 тысячи рублей).