49-летняя Хайди Клум появилась на публике в платье с глубоким декольте

Супермодель Хайди Клум посетила премьеру фильма в платье The Blonds с V-образным декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соотвествующие снимки публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте и черных босоножках. Отмечается, что стоимость платья на сайте марки составляет 4500 долларов (273 тысячи рублей).

Читатели издания оценили внешний вид Клум в многочисленных комментариях под размещенными фотографиями. «Как всегда выглядит просто потрясающе», «Она не стареет», «Красотка», «Шикарная фигура!», «Просто восхитительная», «Самая красивая модель в мире», «Я люблю тебя, Хайди!» — высказывались поклонники.

В мае Хайди Клум также отправилась на свидание с мужем, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, в откровенном наряде. На опубликованных кадрах звезда подиумов позирует перед камерой, обнимаясь с супругом, в облегающем кожаном мини-платье с разрезами и глубоким декольте.