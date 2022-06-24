В Европе заявили о конце эры дешевой энергии

Премьер-министр Латвии Кариньш заявил об исчезновении понятия «дешевая энергия»

В условиях проведения специальной военной операции России на Украине эра дешевой энергии в Европе подошла к концу, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишет Bloomberg. С соответствующим тезисом он выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе, где представители стран встретились для обсуждения обострившейся ситуации на энергетических рынках.

Премьер Латвии пояснил, что в нынешних условиях для Европы исчезло также понятие «российские энергоресурсы», указав, что страны региона ищут альтернативные источники поставок. «Это создает для всех нас трудности, но в итоге мы станем гораздо более выносливыми», — добавил он.

Ситуация в европейской энергетике в июне дополнительно усугубилась после того, как «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку», объяснив это техническими проблемами. Теперь, отмечает Bloomberg, европейские лидеры готовятся к дальнейшему снижению объемов прокачки и ищут способы смягчить беспрецедентный кризис.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе саммита сообщил, что союз рассматривает новые сотрудничества в газовой отрасли с Норвегией или Алжиром, также возможен вариант поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В настоящее время страны Европы ищут новых поставщиков и наращивают объемы газа в преддверии начала отопительного сезона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства Евросоюза «хорошо подготовлены» к достижению цели заполнения газовых хранилищ на 80 процентов к 1 ноября. Однако странам необходимо активизировать усилия по диверсификации энергетической инфраструктуры.

С середины июня европейские государства столкнулись с серьезными проблемами с газом. 12 стран Европы начали получать топливо из России в ограниченных объемах, либо поставки вовсе прекратились. Некоторые из стран на этом фоне заявили о введении особого режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне приближающегося газового кризиса. Так, 23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о дефиците газа, объявив о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.