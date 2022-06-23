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В Германии заявили о нехватке газа

Министр экономики Германии Хабек заявил о нехватке газа в стране

Фото: Christian Mang / Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о нехватке газа в стране на фоне сокращения поставок из России из-за технических сложностей на газопроводе «Северный поток». Его слова приводит ТАСС.

«Мы находимся в условиях газового кризиса», — отметил Хабек, добавив, что такой сценарий рассматривался властями и прежде, поэтому страна готовилась к нему с конца 2021 года.

По словам Хабека, жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой». Также Хабек объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

Поставки российского газа в Германию и ряд других европейских стран сократились в середине июня из-за неисправности оборудования на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Несколько газотурбинных двигателей были отправлены на гарантийный ремонт в Канаду, которая отказалась возвращать их из-за санкций.

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Платон Щукин
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