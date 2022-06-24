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Одинокая женщина испугалась свадьбы без подружек

The Mirror: невеста без подруг из Великобритании рассказала о страхе одинокой свадьбы

Фото: Leonardo Miranda / Unsplash

Невеста из графства Эссекс, Великобритания, испугалась одинокой свадьбы, так как у нее нет близких подруг, которые могли бы стать подружками невесты. Об этом сообщает The Mirror.

30-летняя невеста по имени Дженнифер поделилась своим страхом с аудиторией свадебного сайта Hitched. Она рассказала, что у нее нет достаточно близких подруг, которых она попросила бы быть подружками невесты. Женщина спросила пользователей сайта, нормально ли это, на их взгляд.

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Невеста рассказала, что всегда мечтала о настоящей женской команде, с которой она будет отмечать свою свадьбу, но сейчас у нее нет близких подруг. «У меня были подруги, но мы перестали общаться много лет назад, когда я переехала на юг, а найти новых у меня не очень получилось», — пояснила она. Британка отметила, что у ее жениха целая армия друзей, и ему даже трудно выбрать самых близких из них.

Дженнифер подчеркнула, что пока ей удается скрывать свою тревогу от семьи и жениха, но в день свадьбы ей вряд ли удастся уйти от реальности. Проблема настолько сильно беспокоит ее, что она предпочла бы сбежать вместе с женихом, но мужчина не хочет этого.

Многие женщины, написавшие комментарии к истории британки, призвали ее не переживать и не забивать голову голливудскими клише о том, какими должны быть свадьбы. «У моей сестры, которая вышла замуж в прошлом году, тоже не было подружек невесты», — отметила одна пользовательница.

Другая недавняя невеста рассказала, что тоже была в похожей ситуации, и в день свадьбы запланировала провести спокойное утро в компании сестры. «Мне кажется, свадьбы слишком романтизируют в кино и телешоу. Это приносит людям беспокойство о том, что их свадьба не уложится в стереотипы», — подчеркнула она.

Автор еще одного комментария посоветовала Дженнифер попросить бабушек стать подружками невесты.

Ранее сообщалось, что жительница США, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала в посте на Reddit, что невеста выгнала ее со свадьбы из-за маникюра. Дело в том, что у нее были накладные ногти белого цвета, а подруге показалось, что таким образом она пытается перетянуть внимание гостей на себя.

Что делать?


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Алиса Дмитриева
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