В «золотом» штате США зафиксировали критически низкий уровень воды

В озерах Оровилл и Шаста в Калифорнии зафиксировали критически низкий уровень воды

В двух крупнейших водохранилищах Калифорнии зафиксировали критически низкий уровень воды. Летом большая часть запада США может столкнуться с сильной засухой, сообщает The Guardian.

Местные власти подтвердили, что второе по величине водохранилище «золотого» штата — озеро Оровилл — заполнено водой на 55 процентов от общего объема. При этом крупнейшее водохранилище Калифорнии — озеро Шаста — в мае было заполнено на 40 процентов. Снижение уровня воды происходит на фоне сильнейшей за последние 1,2 тысячи лет засухи в стране. Жители оказались вынуждены ограничить потребление воды.

Специалисты посчитали произошедшее последствиями изменения климата — в 2017 году озеро Оровилл было заполнено водой настолько, что был размыт главный водосброс плотины. Беспокойство у экспертов также вызвало состояние живых организмов, для которых вода в озерах может оказаться горячей. «Хотя мы не ожидаем, что каждый год будет таким же засушливым, как этот или предыдущий, но мы наблюдаем в Калифорнии тенденцию движения климата к более засушливому. Это значит, что воды становится все меньше и меньше», — пояснил климатолог из Калифорнийского университета в Мерседе Джон Абацоглу.

Ранее в США река Колорадо — одна из крупнейших в стране — оказалась под угрозой исчезновения из-за изменения климата и деятельности человека. Она служит источником питьевой воды для 40 миллионов человек. Более 99 процентов территории бассейна реки Колорадо находятся в «аномально» или «экстремально» засушливом состояниях.