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Одна из крупнейших рек в США оказалась под угрозой исчезновения

Река Колорадо, обеспечивающая водой 40 миллионов человек в США, начала высыхать

Фото: Leslie Cross / Unsplash

В США река Колорадо — одна из крупнейших в стране — оказалась под угрозой исчезновения из-за изменения климата и деятельности человека. Она служит источником питьевой воды для 40 миллионов человек, сообщает American Rivers — организация, занимающаяся восстановлением рек.

Река Колорадо, пересекающая семь штатов от Вайоминга до Калифорнии, отвечает за водоснабжение таких городов, как Финикс и Лас-Вегас. Кроме того, ее используют для полива сельскохозяйственных земель. По данным правительственного мониторинга засухи США, по состоянию на апрель 2022 года более 99 процентов территории бассейна реки Колорадо находятся в «аномально» или «экстремально» засушливом состояниях.

Специалисты отмечают: Колорадо начала высыхать из-за того, что люди потребляют гораздо больше воды, чем то количество, которое может безболезненно отдавать эта река. После многих засушливых лет ее пропускная способность снизилась. В 2021 году уровень воды в водохранилище Пауэлл опустился до минимального уровня с 1969 года.

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Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что коэффициент речного стока вдоль Колорадо падает примерно на девять процентов в результате каждого потепления на градус Цельсия. Частично это вызвано уменьшением площади снежного покрова, который отражал бы солнечные лучи и предотвращал высыхание земли, так как увеличение количества осадков не полностью компенсирует данный процесс. Эксперты ожидают, что с усугублением климатического кризиса ситуация будет ухудшаться, и к 2050 году уровень воды в Колорадо может упасть еще на 10-30 процентов. Они предлагают жителям городов, а также сельскому хозяйству и промышленным предприятиям объединить усилия по сохранению водных ресурсов.

Основными причинами обмеления рек служат чрезмерное использование воды, строительство плотин, а также загрязнения от сельского хозяйства. С истощением водохранилищ столкнулся и штат Калифорния. Синоптики предсказали ему еще один засушливый весенне-летний сезон.

Полина Кислицына
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