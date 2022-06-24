Кару Делевинь подняли на смех за нелепую походку на подиуме

Модель Кару Делевинь подняли на смех за энергичное дефиле на показе бренда Ami в Париже

Британская модель и актриса Кара Делевинь приняла участие в показе бренда Ami в рамках Недели моды в Париже и была поднята на смех за походку на подиуме. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журнала Vogue.

Так, манекенщица предстала перед зрителями в зауженных брюках, наполовину расстегнутой рубашке, кожаной куртке-косухе и босоножках на высоких каблуках. В упомянутом ролике модель энергично шагала в такт музыке, активно двигая плечами из стороны в сторону.

Размещенное видео стало вирусным и набрало более 6,7 миллиона просмотров и более 3,6 тысячи комментариев. Пользователи сети принялись высмеивать нелепую, по их мнению, походку модели. «Все ли с ней нормально?», «Ей нужно взять уроки дефиле у Наоми Кэмпбелл», «Она превратилась в Джима Кэрри?», «Это я иду в Макдоналдс в три часа ночи», «Тот, кто это опубликовал, явно ненавидит ее», — иронично высказывались юзеры.

В марте модель Кара Делевинь посетила частную вечеринку банковской компании Wells Fargo, гостем которой был мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Поведение манекенщицы стало предметом насмешек и мемом в сети. Так, знаменитость размахивала бутылкой вина собственного бренда и танцевала под музыку в нетрезвом виде.