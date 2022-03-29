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Поведение модели Кары Делевинь на вечеринке с мэром Нью-Йорка стало мемом в сети

Поведение британской модели Кары Делевинь на частной вечеринке стало мемом в сети

Фото: Barbara Hine / Globallookpress.com

Поведение британской модели и актрисы Кары Делевинь на частной вечеринке с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом стало мемом в сети. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Модель посетила мероприятие банковской компании Wells Fargo на Манхэттене, на котором выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Звезду «Отряда самоубийц» заметили в обществе политика, рэпера A$AP Rocky и других знаменитостей. Девушка предстала в монохромном черном наряде, состоявшем из комбинезона, топа и пиджака с объемными подплечниками.

Внимание окружающих привлекло то, каким образом держалась Делевинь. Так, 29-летняя актриса попала на камеру, когда размахивала бутылкой вина собственного бренда Della Vite Prosecco, танцуя под музыку в нетрезвом состоянии. Гостья вечеринки строила гримасы, а ее собранные в пучок волосы рассыпались из-за резких движений.

Видео с танцем Делевинь также появилось в Twitter, где за несколько часов набрало около 300 тысяч просмотров. Пользователи пошутили над поведением девушки, решив, что оно подходит для иллюстрации различных жизненных ситуаций. «Без сомнения, это самая странная вещь, которую я когда-либо видел с участием Кары», «Боже, Кара, даже я не так плохо танцую», «Вот она, худшая актриса Голливуда», «Думали, нынешняя мода не может быть хуже? В тренде опять эти гигантские подплечники», «Кара решила быть собой, где угодно», «Она пьяна», «Кажется, Каре пора на реабилитацию», «Когда двое лучших друзей тусуются без тебя», — комментировали они.

В феврале стало известно, что актрис Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в нью-йоркском баре Temple. «Это было похоже на свободные отношения. Сиенна целовалась с высоким парнем, а потом с Карой. Видимо, это была веселая ночь», — рассказал источник.

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Алина Гостева
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