Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в баре

Актрис Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в нью-йоркском баре Temple. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитости посетили заведение вечером пятницу, 28 января. При этом с ними также был мужчина, с которым периодически целовалась Миллер.

«Это было похоже на свободные отношения. Сиенна целовалась с этим высоким парнем, а потом с Карой. Видимо, это была веселая ночь», — рассказал источник издания.

Отмечается, что 40-летняя Миллер и 29-летняя Делевинь давно дружат. Журналисты обратились к ним за комментариями по поводу их отношений, однако представители звезд пока никак не отреагировали на эту ситуацию.

В 2020 году Кара Делевинь рассталась с американской актрисой Эшли Бенсон. Слухи об их романе появились в августе 2018 года. Тогда в сети были опубликованы снимки, на которых звезды обнимались и целовались. Месяцем позднее они подтвердили свой роман.

Позднее Делевинь рассказала, что считает себя пансексуалкой — человеком, которого привлекают люди любого пола и гендера. По словам звезды, изначально она испытывала стыд от осознания своей ориентации. Несмотря на это, она приняла себя. При этом актриса иногда до сих пор думает о том, что хотела бы быть гетеросексуальной женщиной.