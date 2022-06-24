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Швейцария нашла способ закупать российское золото

Bloomberg: швейцарские компании нашли способ закупать российское золото в обход запрета

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Швейцарские компании нашли способ закупать российское золото, возможно обходя при этом официально действующий запрет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Таможенного управления Швейцарии.

По данным таможни, в мае в Швейцарию было ввезено более трех тонн золота суммарной стоимостью около 200 миллионов долларов. Металл прибыл из Великобритании, однако имел российское происхождение.

Это обстоятельство вызвало сильный ажиотаж в отрасли и на рынке. Согласно действующим правилам, принятым после начала российской военной спецоперации на Украине, швейцарские трейдеры и золотообрабатывающие компании не могут закупать российское сырье, добытое после 7 марта. Большинство игроков заявили, что отказываются от приобретения любого золота российского происхождения, независимо от срока его добычи.

В материалах таможни не указывается, когда было произведено ввезенное в мае в Швейцарию золото. Таким образом, многие специалисты подозревают, что такая схема с задействованием Великобритании в качестве транзитного пункта может быть использована для обхода ограничений.

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Платон Щукин
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