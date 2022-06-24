Швейцария нашла способ закупать российское золото
Швейцарские компании нашли способ закупать российское золото, возможно обходя при этом официально действующий запрет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Таможенного управления Швейцарии.
По данным таможни, в мае в Швейцарию было ввезено более трех тонн золота суммарной стоимостью около 200 миллионов долларов. Металл прибыл из Великобритании, однако имел российское происхождение.
Это обстоятельство вызвало сильный ажиотаж в отрасли и на рынке. Согласно действующим правилам, принятым после начала российской военной спецоперации на Украине, швейцарские трейдеры и золотообрабатывающие компании не могут закупать российское сырье, добытое после 7 марта. Большинство игроков заявили, что отказываются от приобретения любого золота российского происхождения, независимо от срока его добычи.
В материалах таможни не указывается, когда было произведено ввезенное в мае в Швейцарию золото. Таким образом, многие специалисты подозревают, что такая схема с задействованием Великобритании в качестве транзитного пункта может быть использована для обхода ограничений.