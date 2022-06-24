Сыроварню оштрафовали за лишивший людей сна неприятный запах

BBC: сыродельный завод оштрафовали за невыносимый запах и гибель рыбы в реке

Один из крупнейших производителей сыра Великобритании получил штраф в размере более 1,5 миллиона фунтов (98,2 миллиона рублей) после того, как суд признал предприятие виновным в загрязнении окружающей среды и распространении лишившего местных жителей сна невыносимого запаха. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Сыродельный завод компании The Dairy Crest Ltd в деревне Дэвидстоу, графство Корнуолл, загрязнял окружающую среду в течение пяти лет и распространял зловоние из-за многочисленных аварий и утечек. В суде сообщили, что после инцидентов на сыроварне по округе распространялся настолько неприятный запах, что местные жители не могли спать, страдали от головной боли и даже проблем со зрением.

Кроме того, завод несколько раз сливал отходы в реку, из-за чего в ней гибла рыба. В этой реке разводится атлантический лосось и несколько других видов рыбы. Руководство завода не извещало Агентство по охране окружающей среды об этих инцидентах. Ранее Dairy Crest признал 21 из 27 выдвинутых Агентством по охране окружающей среды обвинений, связанных с загрязнением и другими нарушениями. Судья сообщил, что руководство завода уже было оштрафовано на 272,7 тысячи фунтов (17,8 миллиона рублей).

В компании заявляли, что нарушения произошли из-за внедрения на заводе некоторых новых производственных процессов, уникальных для Великобритании, и к настоящему времени проблемы устранены.

После заседания суда представитель сыроварни заявил: «Компания приносит искренние извинения пострадавшим. Мы проделали значительную работу, чтобы избавиться от тех проблем, которыми была обозначена сторона обвинения. Компания привержена поддержке местного сообщества и стремится стать лучшим соседом». На заводе работают 195 сотрудников, он функционирует 24 часа в сутки. Сыроварня ежедневно покупает 1,3 миллиона литров молока у 370 местных фермеров.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи исследовали воду из пахнувшей пивом реки Вайпио и установили, что она действительно оказалась алкогольной. В департаменте транспорта штата заявили, что провели расследование и установили, что на заводе компании Paradise Beverages, которая занимается пивоварением, произошла утечка.