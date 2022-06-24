В Чегеме после масштабной реконструкции заработал стекольный завод

Стекольный завод заработал в Чегеме, Кабардино-Балкария, после масштабной реконструкции

Стекольный завод, который находился на масштабной реконструкции, вновь заработал в Чегеме, Кабардино-Балкария. Соответсвующий материал появился на сайте регионального портала «Вести КБР».

По информации издания, фабрика остановила свою деятельность в мае 2021 года, после чего власти республики нашли инвесторов, которые в короткий срок модернизировали производство. Отмечается, что в пятницу, 24 июня, состоялось торжественное открытие предприятия.

Известно, что каждый день на заводе выпускают свыше 200 тонн продукции, среди которой банки и бутылки разных размеров и форм. На данный момент изделия поставляются только на внутренний рынок.

При этом до конца года руководство разработает проект строительства второй печи. Как отметили на открытии, данный проект поможет не только вдвое увеличить объем готовой продукции, но и расширить число рабочих мест до 540.

В ноябре 2021 года в России открылся первый завод по производству сырья для углеродного волокна. Новое предприятие располагается на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. В торжественной церемонии, приуроченной к открытию завода, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.