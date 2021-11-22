В России открылся первый завод по производству сырья для углеродного волокна

В России запустили первый завод, специализирующийся на производстве стратегического сырья для углеродного волокна. Как уточняет ТАСС, новое предприятие располагается на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане.

В торжественной церемонии, приуроченной к открытию завода, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Буквально 4-5 лет назад 80 процентов композитов в России были импортные. Прошло несколько лет и уже 90 процентов композитов — наши, отечественные», — подчеркнул директор «Росатома», отметив, что многие скептически относились к проекту: у одних сомнения вызывали сроки строительства завода, другие же считали, что в России в принципе невозможно выстроить высокотехнологичное производство с нуля.

Лихачев отметил, что проект во многом обязан своим успехом тому обстоятельству, что местом расположения завода стала ОЭЗ «Алабуга». Он подчеркнул, что в стране была создана «уникальная цепочка от сырой нефти до высококачественных товаров». «Цепочка замкнута, цепочка российская. Я уверен, что впереди у нас огромная востребованность этого производства», — добавил он.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подготовил видеообращение к участникам строительства предприятия. Поздравив их, он акцентировал внимание на том, что развитие производства в Елабуге поможет обеспечить потребности отечественного рынка в такой продукции.

Ранее стало известно, что ученые Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова в рамках программы «Приоритет 2030» займутся выведением новых сортов винограда и изучением климатических особенностей. По словам проректора ЧГУ по учебной работе Насрудина Ярычева, заявлено две программы стратегического развития. «Первая связана с агробиотехнологиями, это выведение новых сортов винограда. Второй проект связан с климатическими особенностями», — рассказал он.