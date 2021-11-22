Средневековый башенный комплекс благоустроили в Ингушетии

На территории комплекса Гадаборш разместили беседку для туристов и разрешили кемпинги

На территории средневекового башенного комплекса в Ингушетии в рамках проекта «Возвращение к истокам. Гадаборш» разместили беседку для туристов, теперь там можно будет устанавливать кемпинги. О проведенных работах по благоустройству сообщает портал «Это Кавказ».

Облагородить комплекс удалось за счет гранта форума «Машук». Согласно данным портала, в башенном комплексе в будущем планируют проводить тейповые сходы с участием старейшин.

Автор проекта Хава Китиева рассказала, что при проведении работ особое внимание было уделено отдаленным башенным комплексам, до которых редко добираются путешественники и местные жители.

Комплекс Гадаборш расположен на горе Цей-Лоам между поселками Кост и Оздик. Он включает боевую башню и шесть жилых сооружений башенного типа, соединенных стеной.

Ранее стало известно, что ингушский средневековый башенный поселок замкового типа Бишт откроют для посещений после реконструкции. Уточнялось, что комплекс превратится в музей под открытым небом.