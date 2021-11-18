В Крыму создадут центр селекции винограда

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 1,6 миллиарда рублей на строительство научно-технологического центра селекции винограда в Крыму. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Как стало известно из пресс-релиза, дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Отмечается, что также планируется увеличить протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством.

Научно-технологический центр будет создан на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» в Ялте — его планируют открыть к 2025 году. В новом подразделении будут работать научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и энотека.

Ранее в ноябре российский гид Николай Пономаренко рассказал, какие места лучше всего посетить туристам в Крыму осенью. Эксперт посоветовал прогуляться по Боткинской тропе в Ялте, посетить водопад Учан-Су, Храм Солнца, а также горную вершину Ай-Петри, где находится крымский Большой каньон и «Ванна молодости».