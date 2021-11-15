В Крыму захотели создать туристическое мини-метро

В Красной пещере в Крыму может появиться мини-метро для туристов

В Крыму может появиться туристическое мини-метро. Спелеологи уже начали проводить топографическую съемку Красной пещеры, чтобы изучить потенциал подземных вод. Об этом рассказал рассказал руководитель проекта, председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин в разговоре с «Крымским информационным агентством».

«Она [пещера] исследуется очень давно, у нас есть данные по гидрологии, есть топографическая карта пещеры, но сейчас мы работаем над созданием трехмерной модели. Она даст понимание об объеме массива, что крайне важно для разработки водной безопасности Крыма», — рассказал Самохин.

По его словам, трехмерная съемка может помочь в создании рекреационного проекта. По аналогии с железной дорогой в Абхазии, в Красной пещере возможно организовать доставку туристов в пещеру в вагончике под землей. А виртуальную съемку также в теории можно использовать для создания виртуальной экскурсии.

Ранее стало известно, что спелеологи взялись за благоустройство пещер в Крыму и начали устанавливать в них стационарные клеевые крючья (анкеры). К настоящему моменту участники некоммерческого проекта завершили работы уже в шести пещерах полуострова, сделав их более безопасными для туристов.