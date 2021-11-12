В Крыму занялись защитой природных парков

Власти Ялты ведут работу по защите и сохранению природных парков южного берега Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Янины Павленко.

Отмечается, что власти города обследуют прибрежные парки, оценят их состояние и выявят культурную и природную ценность рекреационных зон. «Многие объекты вообще не имеют охранного статуса. От скамеечек с майоликовыми вставками и горельефов до целых имений и усадеб», — уточнила Павленко.

По словам главы Ялты, реализация задачи ведется в рамках проекта «Исторический культурный ландшафт Южного берега Крыма как основа социально-экономического развития». Так, уже собрана рабочая группа — в ее состав вошли руководитель движения «Берег — парк» Елена Витенберг, куратором назначен советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

После завершения работ будет подготовлен доклад главе Крыма Сергею Аксенову.

Ранее в ноябре в Крыму установили арт-объект «Время» — инсталляцию на тему быстротечности времени, посвященную пандемии коронавируса. Мемориал, построенный в память о жертвах пандемии, открыли на площадке арт-кластера «Таврида», расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма.